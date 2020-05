Grenzen ab 15. Juni: Erleichterung in Gemeinden

Eine Lösung auf Raten bis zur endgültigen Öffnung am 15. Juni stößt jedoch nicht überall auf Zuspruch. Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger will die Abriegelung der kleinen Übergänge am Dürrnberg nicht mehr hinnehmen. Stangassinger intervenierte am Mittwoch bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer. „Die Schließung ist überzogen und nicht mehr vereinbar mit der Corona-Lage“, so Stangassinger.