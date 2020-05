Neue Ton-Option! Trainer-Gebrüll oder Fan-Gesang

Der Pay-TV-Sender Sky bietet zum Restart der deutschen Fußball-Bundesliga am Wochenende eine neue Audio-Option an. „In Anbetracht der Tatsache, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei für ein möglichst authentisches Hörerlebnis in den Wohnzimmern stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen“, teilte der Sender am Mittwoch mit.