Bei Einreise: 22-Jähriger hatte Koks bei sich

Der Bosnier wollte Dienstagnachmittag gegen 17 Uhrnach Österreich einreisen. Doch nach der Grenzkontrolle in Grablach musste er wieder in seine Heimat zurückkehren. Im Auto des 22-Jährigen wurde nämlich eine geringe Menge Kokain vorgefunden. Die Polizei stellte die Drogen sicher. Die Einreise in das Bundesgebiet wurde dem Mann verweigert.