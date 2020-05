Teamkicker: „Ich gebe einen Sch*** auf die Moral“

Der englische Fußballteamspieler Danny Rose hat sich in drastischen Worten zu einem möglichen Re-Start der Premier League geäußert. „Es ist ein verdammter Witz, da will ich nicht lügen“, sagte Rose dem Rapper Don EE in einem Instagram-Livechat. „Die Regierung sagt, dass der Fußball zurückkommen soll, weil das die Stimmung der Nation verbessern wird. Ich gebe einen Scheiß auf die Moral der Nation.“