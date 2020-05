Bayern mit „Schnäppchen“ Sane angeblich einig

Außerdem ist der Flügelflitzer nur noch bis 2021 an die Citizens gebunden, im Sommer bietet sich die letzte Chance für einen gewinnbringenden Verkauf. Dieser ist nötig, da City wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Financial Fairplay für die kommenden beiden Spielzeiten vom Europapokal ausgeschlossen worden war und andere Erlöse generieren muss. Dazu kommt: Sane will angeblich, dass seine Tochter Rio Stella in Deutschland aufwachsen kann. Das hat der DFB-Star gegenüber dem Portal „The Athletic“ wissen lassen. Sanes Tochter wird im September zwei Jahre alt.