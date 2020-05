Fitnessstudios: „Am ärgsten ist die Ungewissheit“

In den 120 Tiroler Fitnessstudios mit etwa 90.000 Kunden herrscht seit Mitte März Stillstand, der Zeitpunkt für den Neustart ist offen „Diese Ungewissheit ist am ärgsten“, stöhnt Romed Kleissl, der in Telfes im Stubaital und Innsbruck vier Body&Soul-Studios betreibt (40 Mitarbeiter, 8000 Kunden). Nach 20-jähriger Aufbauarbeit sei man eine anerkannte Marke - „jetzt sind wir Bittsteller mit teils schlaflosen Nächten.“ Täglich gebe es Stornos, insgesamt bereits rund 400. „Wir haben viele ältere Kunden, die haben Angst. Und solche Leute lassen wir kulanzhalber auch aus laufenden Verträgen aussteigen.“