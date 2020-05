Schweizer Liga plant Geisterspiele ab Juni

Das Komitee von Swiss Football hat entschieden, dass am 29. Mai an einer außerordentlichen Generalversammlung über die Weiterführung der Meisterschaften in der Schweiz entschieden wird. Der Bundesrat (Regierung) stellte vergangene Woche in Aussicht, den Spielbetrieb in den beiden Profi-Meisterschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab dem 8. Juni 2020 wieder zuzulassen.