Stadt plant ihre Finanzen auf Sicht

Das Coronavirus und die damit verbundenen Beschränkungen haben der Stadt genug gekostet: Die Krise reißt heuer ein Loch von gut 54 Millionen Euro ins Budget. Das lässt sich mit Rücklagen und einem 40 Millionen Euro Überschuss aus dem Vorjahr noch stopfen, „danach sind wir ausgeräumt“, so Preuner. Auch wegen rechtlicher Rahmenbedingungen könne die Stadt nicht so aufs Gas steigen wie etwa das Land. „Wir dürfen erst dann Darlehen aufnehmen, wenn alle anderen Finanzierungsmöglichkeiten und Rücklagen ausgeschöpft sind.“ Zudem sei die Stadt zu einem ausgeglichenen Haushalt gesetzlich verpflichtet – auch eine Überschuldung sei durch den Stabilitätspakt der Gemeinden nicht möglich. Der Stadtchef will jeden Monat die Lage neu bewerten. Er hofft, dass sich bis zum Herbst die Wirtschaft erholt und dann wieder Geld in die Stadtkasse fließt. „Könnte ich mir etwas wünschen, dann wäre es eine Öffnung der Grenzen für deutsche Touristen.“