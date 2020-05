„Arlberg ist nicht die Chinesische Mauer, aber...“

Die Betriebe werden noch besser und deutlicher überlegen, ob es sich für sie lohnt, bereits am 29. Mai aufzusperren. Es muss wieder Personal eingestellt werden, das zuvor in die Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit geschickt wurde, jedoch ohne zu wissen ob - besonders in Anbetracht der geschlossenen Grenzen zu Deutschland und der Schweiz - überhaupt Gäste kommen. Wir dürfen schon damit rechnen, dass wir eine stärkere Nachfrage aus Österreich haben werden, aber damit können wir natürlich unsere üblichen Gästezahlen nicht ersetzen. Hier stecken die Unternehmen tatsächlich in einem Dilemma.