Andi Herzog: „Spieler gaben für Otto immer alles“

Herzog: „So hat er uns zwei verarscht“

Anekdote gefällig? Vor einem Bremer Spiel in Kaiserslautern meinte Otto in der Mannschaftsbesprechung: „Hier ist jedes Schiff in Seenot. Jeder muss in den Maschinenraum und Kohlen schaufeln. Nur Basler und Herzog stehen an der Reling, schauen, ob eine Insel in Sicht ist.“ Andi lächelnd: „So hat er uns zwei verarscht, aber auch unsere Rolle als Freigeister intern geregelt.“ Herzog genießt weiter jedes Treffen mit Rehhagel: „Zuletzt habe ich ihn bei der Auslosung der Nations League Anfang März in Amsterdam gesehen. Er altert einfach nicht, ist nach wie vor der wunderbare Mensch, der er immer war. Genauso seine Frau Beate. Ich schätze die beiden sehr.“