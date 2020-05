Um 1.44 Uhr hatte Hilde die Haare wieder schön

Friseure schneiden das Absperrband durch

Nach sieben Wochen Stillstand kann die Friseurin nicht mehr stillhalten - und die Frauen wollen nicht mehr warten. Kirchebner hat mit ihrer durch eine Sonderregelung legitimierte Mitternachtseinlage das Absperrband für die 700 Tiroler Friseure durchschnitten. Symbolträchtig am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Auch andere „Locken-Wickler“ und „Haar-Glätter“ öffneten bereits am Freitag, bevor am Samstag alle Kollegen wieder loslegen.