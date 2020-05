Netflix-Shootingstar Haas zeigt ihr Casting-Video

Die packende Geschichte der jungen Esty Shapiro in der Netflix-Serie „Unorthodox“, die in den letzten Wochen eine der meistgesehenen Serien in den heimischen Netflix-Charts war, hat die Hauptdarstellerin Shira Haas zum Shootingstar gemacht. Zu ihren Fans zählen unter anderen die australische Sängerin Kylie Minogue oder die kanadische Schauspielerin Shay Mitchell -und auch bei uns dürfte sie mit ihrer eindringlichen Darstellung viele Bewunderer erobert haben.