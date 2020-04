Immer weniger Covid-19-Patienten im Krankenhaus

Die Zahl der Genesenen stieg wiederum um 1,6 Prozent an: 199 Covid-19-Erkrankte mehr als noch am Vortag haben die Krankheit überwunden. Aktiv an Covid-19 erkrankt sind derzeit 2043 Menschen, das entspricht einem Rückgang von 7,5 Prozent in den letzten 24 Stunden.