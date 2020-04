400 Millionen für die steirische Wirtschaft

Steirerblut ist bekanntlich kein Himbeersaft. Obwohl die weiß-grüne Wirtschaft durch die Corona-Krise ziemlich angeschlagen in den Seilen hängt, lässt man sich vielerorts nicht so einfach unterkriegen. Der Glaube an die Zukunft treibt die Unternehmen an - deshalb wird auch in Zeiten von Covid-19 an Investitionen in der Höhe von über 400 Millionen Euro festgehalten.