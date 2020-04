Corona: Mehr als 1000 Steirer sind wieder genesen

21.30 Uhr: Insgesamt 1722 positive Tests auf Sars-CoV-2. Mit Samstag, Stand 21 Uhr, betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1722. Das bedeutet ein Plus von 17 bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. Mittlerweile gelten 1011 Personen in der Steiermark als genesen. Das sind um 38 Personen mehr als 24 Stunden zuvor. Die Anzahl der aktiv Erkrankten (alle jemals bestätigten Infektionen minus Verstorbene und Genesene) beträgt 590.