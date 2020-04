Sozialdistanz: Steirer suchen Liebe im Internet

Leicht ist sie nie zu finden, die große Liebe. In Zeiten von Corona fallen noch dazu das gesamte Sozialleben, aber auch die die Begegnungen in Bars und auf Partys weg. Partner, die nicht gemeinsam wohnen, dürfen einander sehen - doch Dating, also Treffen mit Leuten zum Kennenlernen, ist mit den derzeit geltenden Regelungen so gut wie unmöglich. Viele steirische Singles müssen seit Wochen auf jeglichen Körperkontakt verzichten.