Tirol: Trockenheit lässt neue Ideen keimen

Wasserentnahme illegal

In Tarrenz hat man die Nachdenkphase bereits hinter sich und setzt Taten. In Obtarrenz sind zwei Speicherteiche zur Sprühbewässerung in Planung. Köll: „Das Projekt ist bereits eingereicht, noch fehlt aber die Genehmigung.“ Noch nicht eingereicht, aber in Vorbereitung ist auch ein Bewässerungsprojekt in Imst. „Geplant ist, mit Wasser aus dem höher gelegenen Starkenberger See mit natürlichem Druck Imster Felder im Gurgltal zu bewässern“, sagt BM Stefan Weirather. Bis zur Realisierung rinnt allerdings noch viel Wasser den Bach hinunter. Und wer in der Verzweiflung sich selbigem bedient und das begehrte Nass in seinen Güllewagen zwecks Ausbringung pumpt, ist illegal unterwegs. „Dies wäre der Einsatz einer so genannten ,besonderen Vorrichtung’ und ist per Gesetz untersagt“, heißt es diesbezüglich aus der Umweltabteilung der BH Imst.