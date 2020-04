Rio erklärt Ronaldo-Stadion zum kulturellen Erbe

Weltmeister und Weltfußballer Ronaldo, der am während seiner Hoch-Zeit für FC Barcelona, Inter Mailand und Real Madrid spielte, weckte in seiner Jugend bei Sao Cristovao das Interesse von Erstligavereinen. An den einstigen Weltstar erinnert im Estadio Ronaldo Nazario, das am Donnerstag seinen 104. Geburtstag feiert, der Schriftzug „Hier wurde ‘o Fenomeno` geboren“.