Lukaku: „Im Jänner waren 23 von 25 Spielern krank“

„Alle husteten und hatten Fieber“

„Im Dezember hatten wir eine freie Woche, als wir wieder zurückkamen, waren, ich schwöre, 23 Spieler von 25 krank. Kein Scherz. Wir haben am 26. Jänner gegen Cagliari gespielt und nach 25 Minuten musste einer unserer Verteidiger, Luka Skriniar, ausgewechselt werden. Er konnte kaum mehr gehen und fiel fast in Ohnmacht. Alle husteten und hatten Fieber. Ich war damals verärgert. Beim Aufwärmen merkte ich, dass mir viel wärmer ist als sonst. Ich hab seit Jahren nicht mehr Fieber gemessen. Nach dem Spiel hatten wir noch ein Sponsor-Abendessen geplant, doch ich ließ mich entschuldigen. Ich ging direkt ins Bett. Wir sind damals nicht auf das Virus getestet worden und werden wohl nie mit Sicherheit wissen, was los war“.