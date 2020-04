Ronaldo hat eine Bedingung für Italien-Rückkehr

Lockerungen sehr langsam

Das ist auch die Devise von Ronaldo. Denn anders als in Österreich und Deutschland, wo ab Mitte Mai wieder Bundesliga gespielt werden könnte, scheint dies in Italien noch in weiter Ferne zu sein. Denn das Land war schwer berührt von der Coronavirus-Krise und die Lockerungen kommen sehr langsam. Auch Ronaldo müsste nach seiner Ankunft noch zwei Wochen lang in der Quarantäne bleiben.