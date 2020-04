So laut dürfen Sie in Ihrem Garten Musik hören

In Österreich nehmen viele an, dass zwischen 22 und 6 Uhr Ruhe herrschen muss. Doch diese Zeiten nicht gesetzlich und allgemein geltend geregelt. Jede Gemeinde handhabt diese Zeiten unterschiedlich, außerdem wird von Fall zu Fall individuell geprüft, ob es sich um Lärmerregung handelt oder nicht. Aus Rücksicht auf schlafende Kinder, ältere Menschen oder Berufstätige ist es aber zu empfehlen, nach 22 Uhr keinen Lärm mehr zu veranstalten, also auch keine laute Musik mehr aufzudrehen.