Falsches Auto: Ärger für Bayerns Flügelflitzer!

In der Corona-Krise greifen sie jedoch vermehrt zu den falschen Boliden. So auch am Dienstag: Wie die „Bild“ berichtet, erschien Coman in seinem weißen McLaren an der Säbener Straße. Das war nun zu viel des Guten. Audi zeigt sich nach dem nächsten Fehlgriff äußerst verärgert, zudem soll es eine Standpauke vom Verein für Coman gegeben haben.