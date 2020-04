„Harry Potter“-Star Rupert Grint wird Papa

Wie wenig er sich nach wie vor mit seinem Ruhm anfreunden kann, gab der Brite in einem vergangenen Interview mit „The Independent“ zu. „Es ist fast so, als hättest du eine gespaltene Persönlichkeit. Manchmal kann es sehr entmenschlichend sein, wenn die Leute einfach Fotos machen, wenn du draußen unterwegs bist“, klagte der Ron-Weasley-Darsteller. „Für sie bist du nur diese eine Sache. Es ist eine seltsame Existenz. Aber das ist mein Leben. Ich kann mich nicht wirklich an das Leben davor erinnern. Auf eine komische Weise wird es dir egal. Es wird zur Normalität und du passt dich an.“