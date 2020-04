„Arbeiten am Comeback des Wirtschaftsstandorts“

„Krone“: Sie sagen, löschen und wiederaufbauen sind jetzt Ihre Aufgaben. Klingt dramatisch!

Markus Achleitner: Formulieren wir es so: Wir arbeiten jetzt in den verschiedensten Bereichen an einem Comeback für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich insgesamt. Es geht darum, Schritt für Schritt wieder in Betrieb zu kommen, ohne dass uns die Infiziertenzahlen davongaloppieren.