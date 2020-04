Wir stemmen uns mit Kräften gegen diesen Sturm

Auch schon genau ein Jahr her, dass die Kronen Zeitung ihren runden Geburtstag gefeiert hat. Denn am 11. April 1959 war die erste Ausgabe der von Hans Dichand wiedergegründeten Kronen Zeitung erschienen. Im Vorjahr hielten wir mit einer Jubiläumsausgabe Rückschau auf die ersten 60 Jahre und versuchten in die Zukunft zu blicken. Im Vorwort betonte Herausgeber und Chefredakteur Dr. Christoph Dichand den neben Mut und Haltung wichtigsten Wert der Kronen Zeitung: Er schrieb: „Unabhängig von Interessensgruppen, politischen Parteien oder großen Konzernen, einzig ihren Lesern verpflichtet.“