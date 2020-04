Klopp: Bei diesem Spieler lag ich total daneben!

Jürgen Klopp gilt als einer der besten Trainer der Welt. Im vergangenen Jahr gewann der Deutsche mit dem FC Liverpool die Champions League, in der laufenden Saison konnte bis zur Corona-bedingten Pause keine andere Mannschaft in England mit den „Reds“ mithalten. Was auch mit Klopps guter Menschenkenntnis zu tun hat. Doch bei einem Spieler lag er in der Vergangenheit mit seiner Einschätzung komplett daneben, wie er nun gesteht.