Tiere übertragen Virus nicht

„Es braucht eine erhebliche Viruslast“

Norbert Nowotny, Virologe an der Vetmeduni Vienna, klärt auf: Es braucht eine erhebliche Viruslast, damit sich Katzen anstecken können - und es gibt auch erst zwei dokumentierte Fälle. In beiden Fällen steckte ein erkrankter Mensch die Katzen an und nicht umgekehrt."