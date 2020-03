FAQ zu Haustieren und Corona

Wer kümmert sich um Listenhunde von Personen in Quarantäne, wenn kein Notfallkontakt mit Hundeführerschein im Bekanntenkreis verfügbar ist?

Muss der Besitzer eines Listenhundes in Quarantäne, ist er gesetzlich dazu verpflichtet, eine Betreuung, z.B. in Form eines Hundesitters oder eine vorübergehende Unterbringung in einer Tierpension, sicherzustellen. Wichtig zu beachten: Listenhunde dürfen nur von Personen im Besitz eines Hundeführerscheins und Maulkorb und Leine ausgeführt werden!