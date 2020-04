Seniorenheime noch im Krisenmodus

Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) will das so nicht stehen lassen: „Wir haben 75 Häuser völlig unterschiedlicher Träger.“ Bei 3000 Mitarbeitern plus 700 in den mobilen Diensten sei eine laufende Testung nicht durchführbar. Eine gute Nachricht hat er nach einer Videokonferenz mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober: „Eine Million Masken werden österreichweit für die Pflege verteilt.“