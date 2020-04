Neun Personen im Seniorenheim Altenmarkt erkrankt

Mit Stand von Mittwoch in der Früh sind im Bundesland Salzburg bisher insgesamt 1137 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, das ist im 24-Stunden-Vergleich ein Plus von 28 Krankheitsfällen. Seit Beginn der Corona-Krise wurden in Salzburg 10.605 Tests durchgeführt. 361 Patienten sind inzwischen wieder gesund. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist am Dienstag auf 20 gestiegen. 90 Patienten werden im Krankenhaus betreut, davon 21 auf der Intensivstation. Das Rote Kreuz hat in den vergangenen 24 Stunden 41 Patiententransporte und 177 Abstriche durchgeführt.