Schicker wird der neue Sportchef beim SK Sturm

Befürworter von El Maestro

Mit dem Steirer, ehemaliger U21-Teamspieler und einer mit 132 Bundesligaspielen am Buckel, zieht bei Sturm künftig sportlich jemand die Fäden, der den Klub seit Winter 2018 in allen Facetten kennengelernt hat. Schicker ist zudem klarer Befürworter von Coach Nestor El Maestro. Dieses Duo soll Sturm in erfolgreichere Bahnen lenken.