Am Nachthimmel zeigten sich Tesla-Satelliten

Der Henndorfer Bernd Aberer machte am Salzburger Sternenhimmel eine ungewöhnliche Beobachtung, nämlich eine mysteriöse Lichterkette. Laut den Astronomen der Sternwarte am Haunsberg könnte es sich um jene Satelliten handeln, die Tesla Chef Elon Musk im Zuge seines Starlink-Projekts in den Himmel schießen lässt.