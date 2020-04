Italien: Todesbilanz erstmals klar rückgängig

Die Zahl der Toten stieg am Sonntag in Italien innerhalb von 24 Stunden um 525 auf insgesamt 15.887, das ist der niedrigste Wert seit dem 19. März. Der Höhepunkt war am 26. März mit einem Rekord von 969 Verstorbenen an einem Tag erreicht worden. Die Zahl der Infizierten kletterte indessen von 88.274 auf 91.246, teilte der Zivilschutz mit. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation lag bei 3997 Menschen. 28.949 Menschen befinden sich noch in den italienischen Spitälern. Sowohl die Zahl der Kranken in den Spitälern insgesamt als auch jene auf den Intensivstationen ging zurück.