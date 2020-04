Der Kampf gegen den unbekannten Feind

Wie sind diese Dramen für die Helfer verkraftbar? „Natürlich schwer“, sagt Michael Müller. Was ihn stark macht: „Zu spüren, dass ich Patienten in ihrer immensen Not, in ihrer Todesangst, eine Stütze bin. Ich versuche, sie zu beruhigen. Indem ich ihnen wahre Geschichten über Heilungen erzähle.“