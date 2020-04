22-Jährige stach mit Messer auf Mann (57) ein

„Die Frau stach gezielt auf den Oberkörper des Mannes ein“, heißt es in einer Erstmeldung der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Danach rief sie die Polizei und gab an, einen Mann am Hals verletzt zu haben. Die Beamten konnten die Österreicherin noch in unmittelbarer Tatortnähe - einer Wohnung in Innsbruck - festnehmen.