Wilde Rauferei: Video geistert durchs Internet

Am Freitag hielt ein ghanesischer Ladendetektiv (33) eine offensichtliche Ladendiebin vor einem Supermarkt in Lieboch an, es kam zu einem Handgemenge zwischen der Frau, dem Detektiv und einem Passanten. Seitdem kursiert ein irreführendes Video des Vorfalls im Internet, das teilweise zu rassistischen und verhetzenden Kommentaren geführt hat. Die Polizei klärt nun auf.