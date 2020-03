Wacker Innsbruck erklärt Saison intern für beendet

Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck setzt bei den Maßnahmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie neben Kurzarbeit und Homeoffice im gesamten Verein auf weitere Schritte. Wie der Tiroler Traditionsclub am Freitag vermeldete, handle man so, „als wäre die laufende Saison für beendet erklärt“. Dies sei eine präventive Vorbereitung auf den Worst Case, stand in einer Aussendung.