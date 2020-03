Tolle Idee: Geburtstagstisch als Überraschung

Um ihm trotzdem eine Freude zu bereiten, haben sich die Enkelkinder Joshuah, Emanuel, Sarah und Hannah eine Überraschung ausgedacht. So fand der Opa am Morgen seines Geburtstages auf der Terrasse in Innsbruck einen reichlich gedeckten Tisch mit vielen Geschenken. Auf bunte Luftballons haben die Enkel dabei auch nicht vergessen. Große Unterstützung bekamen sie von ihrer Mama, die bei den Großeltern alles heimlich aufgestellt hat. Sowohl bei Opa Josef als auch seiner Gattin war die Freude groß. Über die „Krone“-Aktion „Nette Botschaften schicken“ bedanken sie sich jetzt herzlich für diese Idee.