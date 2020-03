Nach frostigen Nächten bangen Obstbauern um Ernte

Gefürchteter Osterfrost

„Die nächsten Wochen werden spannend“, schließt sich Leonhard Gmeiner, Winzer in Perg an. Der Wein ist noch nicht so in den Startlöchern, doch wenn nächste Woche noch einmal der Frühling anhebt, könnte es bald soweit sein: „Und folgt dann in der Osterzeit Frost, könnte das den Weinstöcken zusetzen.“ Er hat sich mit Strohbinkeln aufgerüstet, um notfalls zu räuchern: „Doch dafür muss es windstill sein.“ Die Angst um die Ernte hält noch länger an: „Im Jahr 2016 hatten wir im Mai noch Frost. Das sorgte für 50 Prozent weniger Ernte. Heuer bitte nicht!“