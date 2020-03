Mehrere Müllcontainer in Innsbruck angezündet

Gegen 3.30 Uhr nahm am Dienstag die Brandserie in Innsbruck ihren Lauf.: Unbekannte setzten Müllcontainer in der Ingenieur-Sigl-Straße, der Kranebitter Allee, der Scheuchenstuelgasse und der Hörtnaglstraße in Brand. Besatzungen von Polizeistreifen führten die erste Bekämpfung der insgesamt fünf Brände durch. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte die Feuer schließlich löschen. Gegen 4.15 Uhr kam es zu einem weiteren Brand eines Müllcontainers in der Hörtnaglstraße, welcher auch zur Brandserie zählen dürfte.