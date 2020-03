Gwyneth Paltrow gibt Selbstquarantäne-Tipps

Sie will mit gutem Beispiel vorangehen. Auf Instagram hat Gwyneth Paltrow ihre Fans gerade beschworen, auf eine strenge Selbst-Quarantäne zu achten und in der Öffentlichkeit andere zu schützen. Dass sie sich an ihre eigenen Vorschriften hält, bewies die Oscargewinnerin bei einem kurzen Einkaufsgang zum örtlichen Wochenmarkt in Malibu.