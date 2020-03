Corona-Patienten müssen in Spanien am Boden liegen

Spanien ist von der Coronavirus-Epidemie schwer betroffen - so starben kürzlich 400 Menschen an den Folgen einer Infektion innerhalb von nur 24 Stunden. Am Montag gab es bereits mehr als 33.000 Corona-Infektionen in Spanien. In Anbetracht dieser hohen Zahlen gerät das Gesundheitssystem an seine Grenzen. Videos und Bilder von der stark betroffenen Hauptstadt Madrid zeigen, dass Spitäler komplett überfüllt sind. So liegen wartende Patienten auf Gängen - viele husten, manche sind auf Sauerstoffgeräte angewiesen.