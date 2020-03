Großes Herz der „Krone“-Familie für Kerstin!

„Ein Sonnenschein ist gegangen“

Dass ihnen der „große Zuspruch aus dem Freundes- und Familienkreis, aber auch von völlig Unbekannten“ viel Kraft gibt, haben sie schon davor ausrichten lassen. So ein Danke zeugt auch von ganz viel Größe in der so schwierigen Zeit. Mit Kerstin ist „ein Sonnenschein, ein Bündel an Lebensfreude und warmer Herzlichkeit“ gegangen, wie Freunde sie beschreiben.