Tagesrhythmus beibehalten und Normalität wahren

Die aktuelle Situation in Österreich ist für uns alle eine Herausforderung. Mit der „Krone“ sind Sie nicht nur laufend am neuesten Stand der Entwicklungen, sondern wir haben für Sie auch Tipps, mit denen Sie gut durch die Corona-Krise kommen. In Ausnahmesituationen den Überblick zu behalten ist nicht leicht. Thomas Brezina weiß, wie man mit festen Strukturen trotzdem ein Stück Normalität bewahrt.