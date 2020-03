Virologe berichtet aus AKH: „Sind gut versorgt“

Christoph Steininger leitet die Abteilung für Virologie an der medizinischen Universität im Wiener AKH. Wie bekannt wurde, haben sich dort zwei Ärzte mit dem Coronavirus infiziert. „Wir arbeiten weiter sehr konzentriert. Die Situation ist am Dienstag gut abgeklärt worden“, beruhigt der Mediziner im Telefoninterview mit Katia Wagner. Auch der Vorrat an Masken und Schutzausrüstung sei aktuell gesichert, trotz Engpässen.