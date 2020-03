Coronavirus: Bereits fünf Todesfälle am Mittwoch

Neun Todesfälle in Österreich

Damit sind in Österreich nun neun Todesfälle in der Corona-Krise zu beklagen. Das Gesundheitsministerium bestätigt allerdings bislang erst sechs Corona-Opfer: Es handelt sich um die Fälle zweier Männer im Alter von 69 und 72 Jahren, die im Wiener Kaiser-Franz-Josef-Krankenhaus starben, sowie den einer 76-Jährigen, die in einem Spital in der Steiermark starb. Hinzu kommen die drei am Mittwoch aus der Steiermark gemeldeten Fälle.