Coronavirus: Steirerin (76) im Spital gestorben

Laut KAGes befinden sich noch weitere Coronavirus-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in der Steiermark. Am LKH Graz wurden in den vergangenen Tagen mehrere Maßnahmen gesetzt, um möglichst wenig Besucher und krankenhausfremde Personen am Gelände zu haben. Sicherheitsleute bewachen die Zugänge zum Areal. Das allgemeine Besuchsverbot wurde am Montag auch auf die Gebärstationen ausgeweitet. „Um dem verständlicherweise hohen Schutzbedürfnis werdender Mütter vor Ansteckung mit dem Coronavirus gerecht werden zu können, wird mit sofortiger Wirkung die Ausnahmeregelung vom Besuchsverbot in diesem Bereich aufgehoben“, hieß es in einer Aussendung.