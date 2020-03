Ausgangssperre: Nur wenige Anzeigen in Tirol

Der weit überwiegende Teil der Tiroler Bevölkerung hält sich laut Polizei an die seit Sonntag verordnete de facto Ausgangssperre. „Mit 99,9 Prozent der Menschen gibt es keine Probleme“, erklärte Manfred Dummer, Leiter der Tiroler Polizeipressestelle, am Dienstagvormittag. Mittlerweile seien aber bereits einige Anzeigen erfolgt - diese könne man aber an zwei Händen abzählen.