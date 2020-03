Tiroler Polizei straft nur „ganz Unbelehrbare“

Spaziergänge, Ja oder Nein?

In punkto Erlaubnis für Spaziergänge verwies Dummer noch auf die in dieser Hinsicht in Tirol geltende, schärfere Verordnung. Man erwarte aber im Laufe des Tages entsprechende „Präzisierungen“. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte Sonntagabend davon gesprochen, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung gebe und die Beschränkungen der Bewegungsfreiheit in Tirol nicht strenger sind als in den anderen Bundesländern. Für die Tiroler würde das bedeuten, dass sie etwa spazieren gehen dürfen - allerdings nicht in Gruppen, sondern alleine oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt.