Tausende Steirer stürmen die Supermärkte

„Im Sinne des Versorgungsauftrages werden sämtliche Partner der Verbund Linie Steier-mark die Mobilität in unserem Land aufrecht erhalten. Obwohl ab kommender Woche weniger Fahrgäste zu erwarten sind, wird der Fahrplan in vollem Umfang eingehalten. Die oben beschriebenen Maßnahmen dienen sowohl dem Schutz der Fahrgäste als auch dem der MitarbeiterInnen der Verkehrsunternehmen. Ich appelliere an alle Fahrgäste, auf ihre Mitmenschen in Zug, Bus und Bim Rücksicht zu nehmen und unnötige Fahrten so gut es geht zu vermeiden. Gesundheitsschutz hat in diesen außergewöhnlichen Zeiten Vorrang, auch wenn dies auf Kosten von wirtschaftlichen Interessen geht“, sagt der steirische Landesverkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ).